Eleonora Daniele, enorme scivolone in diretta: il web l'attacca (Di martedì 13 ottobre 2020) Eleonora Daniele, durante una puntata di 'Storie Italiane', ha aspramente commentato l'intervista fatta da Simona Ventura a Chiara Ferragni suscitando l'ira del web Eleonora Daniele, Fonte foto: GettyImagesEleonora Daniele, famosa conduttrice di 'Storie Italiane', durante l'ultima messa in onda della sua trasmissione ha aspramente criticato l'intervista fatta da Simona Ventura alla famosa ed amatissima Chiara Ferragni: il web insorge. L'intervista in questione è andata in onda ieri sera, 12 ottobre 2020, in seconda serata e l'accusa che la Daniele rivolge all'influencer è quella di non aver parlato e nemmeno toccato l'argomento dell'emergenza sanitaria da Nuovo ...

trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - davidemaggio : Ho trovato fuori luogo l'uscita di Eleonora Daniele, ma quest'aria da maestrino di Fedez che fa la lezioncina (smin… - Helliot_Spencer : Eleonora Daniele in tendenza, io cosí: - Gabri__e : RT @im_LadyRainbow: Più persone al mondo come Fedez e meno come Eleonora Daniele. Non c'è bisogno di aggiungere altro. - tiinaaamartina : RT @sbetz10: Chiara Ferragni ha veramente fatto tutto ciò che poteva in questo momento storico attraverso i social e non. Eleonora Daniele… -