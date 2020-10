Covid, 25enne si ammala due volte in pochi mesi: la seconda finisce in ospedale (Di martedì 13 ottobre 2020) Proseguono gli studi sui casi di Covid-19 per comprendere il funzionamento del virus. Lascia stupiti, ora, il caso di un 25enne del Nevada, ammalatosi di Covid nel giro di pochi mesi. La seconda volta avrebbe addirittura avuto sintomi più gravi. Il caso diventa oggetto di studio sull’immunità dei contagiati guariti. A riportare lo studio e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Proseguono gli studi sui casi di-19 per comprendere il funzionamento del virus. Lascia stupiti, ora, il caso di undel Nevada,tosi dinel giro di. Lavolta avrebbe addirittura avuto sintomi più gravi. Il caso diventa oggetto di studio sull’immunità dei contagiati guariti. A riportare lo studio e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Un 25enne del Nevada si è ammalato di Covid-19 due volte nel giro di pochi mesi, e la seconda volta con sintomi più gravi. Il caso, che è stato oggetto di studio e di un articolo su Lancet, ripreso ...

