Can Yaman posa per delle foto provocanti su Chi, ma fa una richiesta particolare: la clausola

Can Yaman è uno dei personaggi dell'anno, grazie alle soap turche adesso ha milioni di fan anche nel nostro paese. L'attore la scorsa settimana è sbarcato in Italia ed è stato a Verissimo da Silvia Toffanin, ma prima di tornare in Turchia ha posato per delle foto provocanti che sono state pubblicate sul nuovo numero di Chi. Il bel manzone ha fatto una richiesta specifica al settimanale di Alfonso Signorini. La star di 'Daydreamer Le Ali del Sogno' ha chiesto espressamente che i suoi scatti non vengano modificati, quindi nessun ritocco è stato fatto sulle sue immagini. "Io bello? Una cosa è certa, non voglio alcun ritocco alle fotografie, lo pretendo come clausola contrattuale."

