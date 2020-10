Il Mondiale Trial tornerà a Tolmezzo nel 2021

Leggi su udine20

(Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo lo spostamento deldaa Lazzate a causa del Covid-19, manifestazione che si svolgerà questo fine settimana nella località lombarda, è arrivata una bella notizia. La Federazione Internazionale di Motociclismo, ha ufficialmente assegnato al Moto Club Carnico, l’organizzazione della tappa di Campionato del Mondo di, che si terrà il 12 e 13 giugno. “Quest’anno avrebbe dovuto essere l’anno del ritorno in Carnia del Campionato, ha commentato Emanuele Prisco presidente del Motoclub Carnico, ma purtroppo ci siamo imbattuti in uno scoglio meglio noto a tutti come Covid-19, che ci avrebbe impedito di condividere questa bellissima manifestazione ...