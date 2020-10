Il ds del Benevento: “Non abbiamo preso Llorente per problemi di compilazione delle liste” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc. Ha parlato anche del motivo per cui non si è concretizzata la trattativa per Fernando Llorente. “Siamo soddisfatti per quanto abbiamo fatto. abbiamo portato avanti la trattativa per Llorente, però per problemi di compilazione delle liste non abbiamo potuto chiuderla. Nonostante ciò siamo contenti del nostro operato. Il nostro scudetto sarà la salvezza”. Su Vigorito e Inzaghi: “È un uomo e un dirigente di altri tempi. Emozionante anche stare a contatto con Inzaghi, però durante le partitelle non scendo in campo altrimenti finiremmo per litigare”. Foggia ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il direttore sportivo del, Pasquale Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc. Ha parlato anche del motivo per cui non si è concretizzata la trattativa per Fernando. “Siamo soddisfatti per quantofatto.portato avanti la trattativa per, però perdiliste nonpotuto chiuderla. Nonostante ciò siamo contenti del nostro operato. Il nostro scudetto sarà la salvezza”. Su Vigorito e Inzaghi: “È un uomo e un dirigente di altri tempi. Emozionante anche stare a contatto con Inzaghi, però durante le partitelle non scendo in campo altrimenti finiremmo per litigare”. Foggia ha ...

