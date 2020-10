After Earth | Gli Smith insieme per uno sci-fi pieno di azione

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Questo articolo . Torna questa sera su Rai4 la pellicola di fantascienza che vede Wille suo figlio Jadensullo schermo per la seconda volta. Il film, diretto da M. Night Shyamalan esordì al cinema nel 2013 e si aggiudicò ben 6 candidature ai Razzie Award e vincendone 3 – i premi per i peggiori film/attori …

spritzgirl : After earth (2013) Un film un pò di merda ma che ho visto con commenti personalizzati in diretta e sono morta -

Ultime Notizie dalla rete : After Earth

Su Rai4 After Earth a 529mila e 2,25%. Su La5 Rosamunde Pilcher 428mila spettatori e 1,9%. Su Iris Ocean's Twelve a 398mila e 1,8%.Will Smith ha parlato di After Earth, il film di fantascienza in cui ha recitato anche suo figlio Jaden Smith, definendolo il "fallimento più doloroso" della sua carriera. Durante un'intervista recent ...