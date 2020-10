Affitti sempre cari, la casa a Milano resta un problema (Di lunedì 12 ottobre 2020) MILANO – Trovare una casa a Milano non è mai stato un affare semplice. Fino all’anno scorso, l’offerta non riusciva a soddisfare tutto il grande insieme di richieste. Ma il flusso di studenti, lavoratori e visitatori è inevitabilmente cambiato. Ora case disponibili ce ne sarebbero pure, ma a mancare sono le persone che le affittano. Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) MILANO – Trovare una casa a Milano non è mai stato un affare semplice. Fino all’anno scorso, l’offerta non riusciva a soddisfare tutto il grande insieme di richieste. Ma il flusso di studenti, lavoratori e visitatori è inevitabilmente cambiato. Ora case disponibili ce ne sarebbero pure, ma a mancare sono le persone che le affittano.

cladidon67 : Fatemi capire. bisogna colpire chi possiede immobili. Quindi si aumentano le tasse. Quindi i proprietari sono costr… - VerdiVeneto : RT @nuova_venezia: Tredici aziende hanno abbassato la saracinesca per sempre e altre tre lo faranno entro fine anno. Gli affitti troppo alt… - NemNemecsek : RT @nuova_venezia: Tredici aziende hanno abbassato la saracinesca per sempre e altre tre lo faranno entro fine anno. Gli affitti troppo alt… - nuova_venezia : Tredici aziende hanno abbassato la saracinesca per sempre e altre tre lo faranno entro fine anno. Gli affitti tropp… - deborah_baldini : RT @pino_maio: @MarcoSanavia1 C’è chi provò a toglierla ma, i soliti sinistrorsi, nullatenenti e nullafacenti che hanno sempre invidiato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Affitti sempre Firenze senza turisti. Il Covid ha messo in crisi gli affitti brevi, ora la città punta sul canone concordato L'HuffPost Chiuso un negozio ogni quattro, la crisi sbriciola Piazza San Marco

Tredici aziende hanno abbassato la saracinesca per sempre e altre tre lo faranno entro fine anno. Gli affitti troppo alti ...

Roma, bonus affitti al palo: ventisette milioni restano in cassaforte prigionieri della burocrazia

Il tesoro per il bonus affitti continua a crescere. Eppure i romani piegati dall’emergenza sanitaria, quelli che hanno perso il lavoro e rischiano di restare pure senza un tetto, ancora non lo hanno v ...

Tredici aziende hanno abbassato la saracinesca per sempre e altre tre lo faranno entro fine anno. Gli affitti troppo alti ...Il tesoro per il bonus affitti continua a crescere. Eppure i romani piegati dall’emergenza sanitaria, quelli che hanno perso il lavoro e rischiano di restare pure senza un tetto, ancora non lo hanno v ...