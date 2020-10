Lippi: “Gattuso mi somiglia. Le sue squadre giocano molto bene” (Di domenica 11 ottobre 2020) L’ex ct della Nazionale italiana, Marcello Lippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Festival dello Sport di Trento. “Gavetta? Si fa ancora, ma succede anche che chi in carriera da calciatore mostra grandissimo talento, intelligenza e conoscenza, non ne ha bisogno. Come Andrea Pirlo. Se io non l’avessi fatta, se non fossi anche passato da Napoli, non avrei mai potuto allenare la Juventus”. Sempre su Pirlo: “Talento, lo ha sempre avuto e lo avrà anche da allenatore: vuole dominare il campo e sa comunicare con i top player. Notizia molto importante, questa, per la Juve. Se la squadra non dovesse raggiungere i suoi obiettivi, non sarà certo per colpa sua, per colpa del fatto che manca di esperienza”. Su Gattuso: “Quello in cui mi rivedo maggiormente. Lo identificano tutti con l’agonismo e la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) L’ex ct della Nazionale italiana, Marcello, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Festival dello Sport di Trento. “Gavetta? Si fa ancora, ma succede anche che chi in carriera da calciatore mostra grandissimo talento, intelligenza e conoscenza, non ne ha bisogno. Come Andrea Pirlo. Se io non l’avessi fatta, se non fossi anche passato da Napoli, non avrei mai potuto allenare la Juventus”. Sempre su Pirlo: “Talento, lo ha sempre avuto e lo avrà anche da allenatore: vuole dominare il campo e sa comunicare con i top player. Notiziaimportante, questa, per la Juve. Se la squadra non dovesse raggiungere i suoi obiettivi, non sarà certo per colpa sua, per colpa del fatto che manca di esperienza”. Su Gattuso: “Quello in cui mi rivedo maggiormente. Lo identificano tutti con l’agonismo e la ...

