Jorit | vivere di street art

(Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo aver innalzato su Napoli un San Gennaro con le fattezze di un giovane della working class, Jorit è schizzato nel firmamento dei migliori street artist in circolazione. Jorit – al secolo Ciro Cerullo – ha impresso sulle facciate delle più importanti città del mondo i volti, solcati dai graffi purpurei di appartenenza alla Human Tribe, di Ernesto Che Guevara, Diego Armando Maradona, Angela Davis Ilaria Cucchi, Pier Paolo Pasolini e Martin Luther King (soltanto per citarne alcuni). Saldamente ancorato a un principio che coniuga bellezza e impegno civile, questo ragazzo della periferia napoletana – cresciuto all’ombra dei palazzoni che usava come tela di sfogo – non rema in direzione ostinata e contraria ma promuove e diffonde a colpi di spray soluzioni alternative al caos avverso all’armonia. «La mia arte è un sì», dice. Parlargli è un’impresa, per via degli impegni che si inanellano di continuo. Ma quando si ferma, nonostante all’inizio possa sembrare un tipo schivo, di poche parole, è affabile, gentilissimo.