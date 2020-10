Inter, scatta l’isolamento nella bolla fino a martedì: i dettagli (Di domenica 11 ottobre 2020) Per garantire il regolare svolgimento del derby, l’Inter va in isolamento e si chiude nella bolla di Appiano Gentile. L’Inter ha imposto il centro tecnico di Appiano Gentile come sede del proprio isolamento fiduciario. Lo segnala Corriere dello Sport riportando che tutti i giocatori che non stati convocati dalle rispettive nazionali e lo staff tecnico ieri sono entrati nella bolla prevista dal club nerazzurro e lì resteranno almeno sino a martedì. Si tratta di una misura prevista dal protocollo sanitario firmato da Lega Calcio e CTS decisa dall’Inter per garantire il regolare svolgimento del derby del 17 ottobre. L’Inter, ad oggi, ha registrato cinque positività fra i suoi calciatori. Qualora raggiungesse la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Per garantire il regolare svolgimento del derby, l’va in isolamento e si chiudedi Appiano Gentile. L’ha imposto il centro tecnico di Appiano Gentile come sede del proprio isolamento fiduciario. Lo segnala Corriere dello Sport riportando che tutti i giocatori che non stati convocati dalle rispettive nazionali e lo staff tecnico ieri sono entratiprevista dal club nerazzurro e lì resteranno almeno sino a martedì. Si tratta di una misura prevista dal protocollo sanitario firmato da Lega Calcio e CTS decisa dall’per garantire il regolare svolgimento del derby del 17 ottobre. L’, ad oggi, ha registrato cinque positività fra i suoi calciatori. Qualora raggiungesse la ...

