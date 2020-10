Sovranisti e no-mask in piazza a Roma: no a dittatura sanitaria (Di sabato 10 ottobre 2020) "No alla dittatura sanitaria strumento di una dittatura più grande che serve a distruggere la società occidentale": fra slogan urlati e cartelloni inneggianti alla libertà, s'è svolta a piazza San Giovanni a Roma la manifestazione dei non mask e dei Sovranisti monetari che chiedono una moneta sganciata dall'euro. Alcune centinaia di persone, molti con la mascherina abbassata malgrado l'esortazione di chi dal palco sottolinea che è necessario indossarla perchè queste sono le regole. Ed è proprio per non aver ottemperato all'obbligo di mascherina e aver rifiutato di fornire i documenti che uno dei manifestanti è stato portato via dalla Polizia, presente numerosa. Dopo il sit in alla Bocca della Verità prosegue ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) "No allastrumento di unapiù grande che serve a distruggere la società occidentale": fra slogan urlati e cartelloni inneggianti alla libertà, s'è svolta aSan Giovanni ala manifestazione dei none deimonetari che chiedono una moneta sganciata dall'euro. Alcune centinaia di persone, molti con la mascherina abbassata malgrado l'esortazione di chi dal palco sottolinea che è necessario indossarla perchè queste sono le regole. Ed è proprio per non aver ottemperato all'obbligo di mascherina e aver rifiutato di fornire i documenti che uno dei manifestanti è stato portato via dalla Polizia, presente numerosa. Dopo il sit in alla Bocca della Verità prosegue ...

