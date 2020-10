Le 5 regioni a rischio lockdown (Di sabato 10 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm con le misure per frenare la crescita dei contagi sarà varato molto prima del 15 ottobre quando era previsto: dopo i quasi 5500 casi di ieri il mantra di Conte e del governoè sempre lo stesso, evitare un lockdown nazionale e ‘proteggere’ quei settori considerati prioritari: oltre ai servizi essenziali, la scuola e le attività produttive. La ricerca del punto di equilibrio tra la necessità di limitare il contagio – e quindi tutelare il diritto alla salute – e quella di avere il minor impatto sulla vita delle persone non è però semplice. “Ed è chiaro – ammette una fonte di governo – che un impatto ci sarà. Alcune delle restrizioni ipotizzabili sono rafforzare lo smart working, chiusure localizzate “chirurgiche e tempestive”, possibile stretta su ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm con le misure per frenare la crescita dei contagi sarà varato molto prima del 15 ottobre quando era previsto: dopo i quasi 5500 casi di ieri il mantra di Conte e del governoè sempre lo stesso, evitare unnazionale e ‘proteggere’ quei settori considerati prioritari: oltre ai servizi essenziali, la scuola e le attività produttive. La ricerca del punto di equilibrio tra la necessità di limitare il contagio – e quindi tutelare il diritto alla salute – e quella di avere il minor impatto sulla vita delle persone non è però semplice. “Ed è chiaro – ammette una fonte di governo – che un impatto ci sarà. Alcune delle restrizioni ipotizzabili sono rafforzare lo smart working, chiusure localizzate “chirurgiche e tempestive”, possibile stretta su ...

Ultime Notizie dalla rete : regioni rischio Covid Italia, Iss: Rt sopra 1 in 11 regioni, rischio di rapido peggioramento Il Messaggero Boom di contagi, paura in Lombardia "E aumentano anche i sintomatici"

È essenziale evitare eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ... Secondo l’Iss il fattore RT è sopra il livello 1 in ben 13 regioni e nelle 2 provincie autonome. Prima ...

tutte le regioni sono oramai salite a un livello di rischio «moderato», che nel linguaggio edulcorato dei tecnici sta per medio, visto che subito dopo si sale al livello «alto». Solo una settimana fa ...

