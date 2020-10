Bollettino drammatico | ora sì che è allarme | ricoveri e contagi in netto rialzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Continua a salire al curva epidemiologica in Italia. Ildi sabato 10 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 5.724 nuovi casi di coronavirus su 133.084 tamponi analizzati, a fronte di 29 morti e 976 guariti. Gli attualmente positivi sono saliti a 74.829: di questi la stragrande maggioranza è asintomatica e in isolamento domiciliare (70.103), ma i numeri ospedalieri continuano ad aumentare in maniera costante e preoccupante. I ricoverati con sintomi sono saliti a 4.336 (+250 rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 390 (+3). A livello regionale attenzione puntata soprattutto sulla Lombardia, che è tornata a sfondare quota mille per la prima volta dal lockdown: i nuovi casi sono 1.140. Numeri leggermente inferiori rispetto a ieri sono invece stati registrati in Campania (664), dove però rimane da ...