Bambino travolto da un trattore mentre studiava in giardino

Leggi su chenews

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il tragico episodio a Sgurgola, in provincia di Frosinone, il piccolo di dieci anniincon alcuni amici, poi ilè impazzito. Immagine Frosinone (Facebook)Una tragedia che lasciato impietrita l’intera comunità di Sgurgola, paese in provincia di Frosinone. Il piccolo, di soli 10 anni stava studiando insieme ad alcuni compagni di scuola, quando unimpazzito lo hain pieno non lasciandogli scampo. Il piccolo è morto sotto gli occhi terrorizzati dei suoi amici, che per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo quando la situazione è precipitata con l’arrivo del mezzo del tutto fuori controllo. Non ci si spiega come possa essere avvenuta una cosa simile, non è chiara ancora la dinamica dei fatti, non ...