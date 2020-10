Lorella Cuccarini attacca Matano: “Faceva l’amico, ma dietro le quinte…” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lo scorso giugno poco prima dell’ultima puntata de La Vita In Diretta Lorella Cuccarini ha scritto una lettera in cui ha accusato Alberto Matano di essere un maschilista. Il giornalista ha parlato di quell’episodio in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano e adesso è il turno della ballerina sovranista di dire la sua. Lorella Cuccarini a Verissimo ha ribadito di essersi sentita presa in giro dal collega, che con lei faceva l’amico e dietro le quinte invece faceva parte di un “piano” diverso. “E’ stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei. Dopo ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lo scorso giugno poco prima dell’ultima puntata de La Vita In Direttaha scritto una lettera in cui ha accusato Albertodi essere un maschilista. Il giornalista ha parlato di quell’episodio in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano e adesso è il turno della ballerina sovranista di dire la sua.a Verissimo ha ribadito di essersi sentita presa in giro dal collega, che con lei faceva l’amico ele quinte invece faceva parte di un “piano” diverso. “E’ stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei. Dopo ...

