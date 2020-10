Lecce, arriva Rodriguez: l’ex Real è sbarcato in Italia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo il test positivo rilevato in Spagna, l’arrivo di Pablo Rodriguez, attaccante del Real Madrid classe 2001 era stato rinviato. Adesso l’ex merengues – risultato negativo a un nuovo tampone – è finalmente sbarcato in Italia, all’aeroporto di Bari dove tra poco raggiungerà la città di Lecce. Il club giallorosso è pronto finalmente ad accogliere il suo nuovo acquisto. Foto: sito Lecce L'articolo Lecce, arriva Rodriguez: l’ex Real è sbarcato in Italia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo il test positivo rilevato in Spagna, l’arrivo di Pablo, attaccante delMadrid classe 2001 era stato rinviato. Adesso l’ex merengues – risultato negativo a un nuovo tampone – è finalmentein, all’aeroporto di Bari dove tra poco raggiungerà la città di. Il club giallorosso è pronto finalmente ad accogliere il suo nuovo acquisto. Foto: sitoL'articolo: l’exinproviene da Alfredo Pedullà.

LECCE – Sono 173 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente Covid positivi. Questo è quanto emerge dal consueto report settimanale diramato dalla Asl Lecce e curato dal dott. Fabrizi ...

PESCARA – Arriva il Giro d’Italia in Abruzzo, una nuova occasione per scoprire le bellezze del territorio da San Salvo (Chieti), sulla costa adriatica, fino a Roccaraso (L’Aquila) sul monte Aremogna, ...

