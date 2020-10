Inter, Eriksen e l'estate dei no: c'era uno scambio di prestigio in ballo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Christian Eriksen sacrificato per avere Ngolo Kanté: l'idea di Marotta e Conte rifiutata dal Chelsea, il retroscena Leggi su 90min (Di venerdì 9 ottobre 2020) Christiansacrificato per avere Ngolo Kanté: l'idea di Marotta e Conte rifiutata dal Chelsea, il retroscena

Inter : ??? | NAZIONALI @Stefandevrij, #Perisic, #Brozovic, @stefanosensi12 e @ChrisEriksen8 in campo con le rispettive Naz… - SkySport : Inter, Eriksen: 'Non voglio stare tutto l'autunno in panchina. Sul mercato...' - repubblica : Inter, lo sfogo di Eriksen: 'Non voglio passare l'autunno in panchina' - O_Rigoli : Il messaggio di #Eriksen per #Conte è chiarissimo: la panchina nonostante quel brocco di Gagliardini in campo non è… - internewsit : Sconcerti: 'Eriksen potenziale problema per l'Inter. Le sue dichiarazioni...' - -