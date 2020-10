Chiusura tra Regioni? Boccia: “Non si può escludere nulla” (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo un periodo di parziale tregua, con la curva dei contagi sotto controllo, il coronavirus è tornato a far paura nel nostro Paese, in particolare negli ultimi giorni, con i numeri che non raccontano nulla di buono (ieri oltre 4.500 casi) “Le limitazioni di spostamento tra le Regioni non possono essere escluse, non si può escludere nulla in questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra le Regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire”. Lo ha detto il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia a “The Breakfast Club” su Radio Capital. Da giorni invita ad alzare il livello di attenzione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo un periodo di parziale tregua, con la curva dei contagi sotto controllo, il coronavirus è tornato a far paura nel nostro Paese, in particolare negli ultimi giorni, con i numeri che non raccontano nulla di buono (ieri oltre 4.500 casi) “Le limitazioni di spostamento tra lenon possono essere escluse, non si puònulla in questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra ledeve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire”. Lo ha detto il Ministro degli Affari Regionali Francescoa “The Breakfast Club” su Radio Capital. Da giorni invita ad alzare il livello di attenzione ...

Adnkronos : #Covid, #Boccia: 'Chiusura tra regioni? Non si può escludere' - RegLiguria : ALLAGAMENTI TRA CHIAVARI, SESTRI LEVANTE E CASARZA LIGURE. FRANA A BARGONE NEL COMUNE DI CASARZA LIGURE Gli allaga… - bisagnino : Covid, Boccia: 'Chiusura tra regioni? Non si può escludere' - maxsal314 : RT @ImolaOggi: ????Covid, Boccia: chiusura tra regioni non esclusa - infoitinterno : Covid, Boccia: 'Chiusura tra regioni? Non si può escludere' -