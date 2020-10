Coronavirus, Conte: “Nostro punto di forza? Dialogo continuo con Regioni” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Intervenuto al Festival dello Sviluppo Sostenibile, il premier Giuseppe Conte ha parlato dell’emergenza Coronavirus e di come l’Italia la sta affrontando Questa mattina, tramite videocollegamento, il premier Giuseppe Conte è intervenuto al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020. Tra le altre cose, il presidente del Consiglio non ha potuto non affrontare il tema emergenza Coronavirus, soffermandosi … L'articolo Coronavirus, Conte: “Nostro punto di forza? Dialogo continuo con Regioni” proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Intervenuto al Festival dello Sviluppo Sostenibile, il premier Giuseppeha parlato dell’emergenzae di come l’Italia la sta affrontando Questa mattina, tramite videocollegamento, il premier Giuseppeè intervenuto al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020. Tra le altre cose, il presidente del Consiglio non ha potuto non affrontare il tema emergenza, soffermandosi … L'articolo: “Nostrodicon Regioni” proviene da .

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “In casa con amici e familiari vulnerabili raccomando fortemente di indossare la mascherina” - LegaSalvini : BORDATA DI SALVINI: 'PER I MIGRANTI TUTTI ALLA CAMERA, PER GLI ITALIANI TUTTI ASSENTI'. - DOscarLancini : Bordata di #Salvini: 'Per i migranti tutti alla Camera, per gli italiani tutti assenti' #iostoconsalvini - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS PORRO SMONTA IL TERRORISMO SANITARIO DI CONTE: CENSURATO IN TV – VIDEO - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS MASCHERINE ANCHE DENTRO CASA: TORNA LA DITTATURA SANITARIA DI CONTE -