GF Vip a rischio, arriva l'esposto: "Adua Dal Vesco deve uscire" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si mette davvero male per Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip 5. Sì, perché nella questione del tele-voto falsato relativo all'ultima eliminazione si è intromesso anche il Codacons. Con un esposto, la celebre associazione dei consumatori ha fatto sapere di volerci vedere chiaro sulla correttezza e sulla legalità dei voti arrivati che hanno permesso ad Adua Del Vesco di trionfare (e dunque di rimanere nella Casa del GF Vip) su Franceska Pepe (che invece è uscita). Dei voti illegali poiché arrivati dalla Spagna – e il diritto di voto nel reality show è esclusivo appannaggio di chi vive in Italia e vota dal territorio nazionale – avrebbero consentito all'attrice di superare di pochissimo la modella. Cosa sarebbe successo se questi voti non ci ...

