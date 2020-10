Nocera Inferiore | il Comune progetta la riqualificazione di via Napoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – L’amministrazione Torquato ha partecipato al Bando Regionale per la realizzazione di Programmi Integrati di Edilizia Residenziale Sociale. Il progetto inviato questa mattina alla Regione Campania, in risposta alla manifestazione di interesse, riguarda ladell’area ubicata in via(zona ex container) su una superficie complessiva di 4.330 mq. Il progetto avviato daldisi configura come programma di intervento per il potenziamento dell’ offerta di alloggi sociali per la città. In particolare prevede la realizzazione di 32 alloggi di varia tipologia e pezzatura, 2 alloggi adibiti a servizi di quartiere e 1 sala polifunzionale per servizi e ...