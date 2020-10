Covid, in Messico record di contagi: 28.115 casi in 24 ore (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Messico ha visto un aumento giornaliero record di morti e contagi da coronavirus, con 2.789 vittime e 28.115 infezioni nelle ultime 24 ore. Il vice ministro della Salute Hugo Lopez-Gatell, volto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilha visto un aumento giornalierodi morti eda coronavirus, con 2.789 vittime e 28.115 infezioni nelle ultime 24 ore. Il vice ministro della Salute Hugo Lopez-Gatell, volto ...

NethipEdien2000 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Messico record di contagi: 28.115 casi in 24 ore #coronavirus - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Messico record di contagi: 28.115 casi in 24 ore #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, in Messico record di contagi: 28.115 casi in 24 ore #coronavirus - carlosdjomo : RT @latraduzionedim: La bella storia della dottoressa América Campos, impegnata da mesi in una delle zone più povere e variegate del punto… - latraduzionedim : La bella storia della dottoressa América Campos, impegnata da mesi in una delle zone più povere e variegate del pun… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Messico Covid, in Messico record di contagi: 28.115 casi in 24 ore TGCOM Covid, in Messico record di contagi: 28.115 casi in 24 ore

Il Messico ha visto un aumento giornaliero record di morti e contagi da coronavirus, con 2.789 vittime e 28.115 infezioni nelle ultime 24 ore. Il vice ministro della Salute Hugo Lopez-Gatell, volto ...

DIARIO BOLIVIA/ La ritirata di Añez e il rischio del ritorno di Morales

Si avvicinano le elezioni in Bolivia. Jeanine Añez, attuale Presidente, ha deciso di non candidarsi. In testa ai sondaggi c'è Luis Arce, delfino di Morales ...

Il Messico ha visto un aumento giornaliero record di morti e contagi da coronavirus, con 2.789 vittime e 28.115 infezioni nelle ultime 24 ore. Il vice ministro della Salute Hugo Lopez-Gatell, volto ...Si avvicinano le elezioni in Bolivia. Jeanine Añez, attuale Presidente, ha deciso di non candidarsi. In testa ai sondaggi c'è Luis Arce, delfino di Morales ...