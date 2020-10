Coronavirus: Oms raccomanda mascherine 'in spazi pubblici dove non c'è distanza' (Di martedì 6 ottobre 2020) Milano, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Il ministro della Salute Roberto Speranza lo ha comunicato al Parlamento: "Nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare valutiamo l'estensione dell'obbligo delle mascherine anche all'aperto. Sono il primo strumento essenziale quando si incontrano persone con cui non si convive", ha sottolineato. Mentre nel Paese si assiste alla risalita dei positivi a Sars-CoV-2, alcune regioni si sono già portate avanti riabilitando l'uso della protezione facciale anche 'en plein air'. Una misura utile? Per l'Organizzazione mondiale della sanità il discorso è più complesso: le mascherine da sole non ci salveranno, è il messaggio. L'Organizzazione dunque raccomanda "di indossare le mascherine negli spazi ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Milano, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Il ministro della Salute Roberto Speranza lo ha comunicato al Parlamento: "Nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare valutiamo l'estensione dell'obbligo delleanche all'aperto. Sono il primo strumento essenziale quando si incontrano persone con cui non si convive", ha sottolineato. Mentre nel Paese si assiste alla risalita dei positivi a Sars-CoV-2, alcune regioni si sono già portate avanti riabilitando l'uso della protezione facciale anche 'en plein air'. Una misura utile? Per l'Organizzazione mondiale della sanità il discorso; più complesso: leda sole non ci salveranno,; il messaggio. L'Organizzazione dunque"di indossare lenegli...

Spz_80 : RT @OmsCose: ASSEMBRAMENTO. Ripetete con noi: AS - SEM - BRA - MEN - TO L'assemblamento potete farlo al massimo con la scarpiera Olaf di… - italmud : RT @a_meluzzi: Covid, l'idrossiclorochina funziona. 7 scienziati inchiodano l'Oms. Lo studio - - TMeravigliosi : RT @OmsCose: ASSEMBRAMENTO. Ripetete con noi: AS - SEM - BRA - MEN - TO L'assemblamento potete farlo al massimo con la scarpiera Olaf di… - LaCarmelitana1 : Ma se #OMS ha detto che il.10% della popolazione mondiale in qualche modo ha incontrato il #coronavirus fate un att… -