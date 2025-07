Il tecnico stregato da Yildiz | nuova minaccia per la Juve

La Juventus si prepara a blindare il suo talento di punta, Kenan Yildiz, in un clima di crescente attenzione internazionale. Il giovane turco, già protagonista al Mondiale per Club, ha attirato l'interesse di un top club all’estero, mentre i bianconeri lavorano al rinnovo per consolidare il suo ruolo. Con il suo talento e la sua determinazione, Yildiz si conferma come il futuro della Vecchia Signora. Ma la domanda è: riuscirà la Juve a trattenere questa stella nascente?

La Juventus lavora al rinnovo per blindare Kenan Yildiz, intanto il gioiello turco finisce nel mirino di un top club all’estero Kenan Yildiz presente e futuro della Juventus. Il fantasista turco anche al Mondiale per Club si è confermato come uno dei trascinatori della ‘Vecchia Signora’ e un alfiere imprescindibile per le alchimie dello scacchiere du Igor Tudor. Kenan Yildiz (LaPresse) – Calciomercato.it Yildiz – insieme a Thuram e Bremer – è uno dei pochi incedibili della rosa bianconera, con il Dg Comolli e il braccio destro Chiellini che da diverse settimane stanno lavorando al rinnovo contrattuale dell’ex gioiello del Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il tecnico stregato da Yildiz: nuova minaccia per la Juve

