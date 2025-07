Sciopero aerei il 10 luglio trasporto a rischio fino a 24 ore | l'elenco dei voli garantiti

Il 10 luglio 2025, il settore aereo si fermerà per uno sciopero nazionale che potrebbe causare disagi fino a 24 ore. Equipaggi, personale di terra e società di handling sono coinvolti, mettendo a rischio numerosi voli. Per evitare sorprese, consultate l’elenco aggiornato dei voli garantiti sul sito ENAC e pianificate con anticipo i vostri spostamenti. Rimanete informati per viaggiare senza intoppi.

Giovedì 10 luglio 2025 è previsto uno sciopero nazionale del settore aereo: coinvolti equipaggi, personale di terra e società di handling. Disagi attesi in diversi aeroporti, inclusi Milano, Napoli e Cagliari. Voli garantiti su sito ENAC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - luglio - voli - garantiti

Poste in sciopero il 3 luglio per i salari - Il 3 luglio, i lavoratori di Poste Italiane incroceranno le braccia in uno sciopero nazionale indetto da Uil e Cgil.

Sciopero aerei 10 luglio 2025, Enac voli garantiti #AEREO #SCIOPERI #voli #scioperoaerei . Leggi l'articolo ? Vai su Facebook

Sciopero aerei 10 luglio 2025, Enac voli garantiti http://dlvr.it/TLmxjn #AEREO #SCIOPERI #voli #scioperoaerei Vai su X

Sciopero aerei 10 Luglio 2025: voli garantiti, orari e aeroporti; Sciopero aerei 10 luglio 2025 con orari, aeroporti e voli garantiti; Sciopero aerei 10 luglio 2025 da Ita Airways a Easyjet, voli garantiti e cancellati: come chiedere il rimborso.

Sciopero aerei 10 luglio 2025: orari, voli garantiti e info sull’agitazione - Giovedì 10 luglio il trasporto aereo in Italia sarà paralizzato da uno sciopero nazionale di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59. Segnala msn.com

Sciopero degli aerei, ecco i voli garantiti e cosa fare per salvare la vacanza - ROMA – Giovedì 10 luglio 2025 è previsto un nuovo sciopero nazionale del trasporto aereo, che rischia di mettere in seria difficoltà le operazioni aeroportuali in tutta Italia. Si legge su livesicilia.it