I medici a Fanpage | Noi chiediamo un filtro penale da anni per i poliziotti il governo si muove subito

Da anni i medici chiedono un filtro penale per proteggersi da denunce ingiuste. Ora, il governo Meloni sembra aver ascoltato le loro richieste, inserendo questa misura nel decreto sulle tutele penali per gli agenti di polizia. Una mossa che potrebbe cambiare radicalmente il rapporto tra medici e sistema giudiziario. Ma quali sono i dettagli e le implicazioni di questa proposta? Continua a leggere per scoprirlo.

Il governo Meloni starebbe lavorando a un "filtro penale", un modo per difendere i medici dalle denunce infondate. La misura dovrebbe finire nello stesso decreto dedicato alle tutele penali per gli agenti di polizia che usano la violenza in servizio. Fanpage.it ha intervistato il segretario del sindacato Anaao-Assomed, Pierino Di Silverio, per fare il punto sulla proposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: medici - fanpage - filtro - penale

Secondo lo studio Anaao Assomed, un medico su tre ha subìto una denuncia penale e/o civile. Il contenzioso negli ultimi anni è cresciuto talmente a dismisura che all'interno di alcuni tribunali esistono sezioni specializzate solo per le cause mediche. Nel prog Vai su Facebook

Filtro penale medici. Anaao: “Il ministero coinvolga le parti sociali” - Chiediamo che il Ministero competente coinvolga le parti sociali, soprattutto quelle che rappresentano chi ogni giorn ... Da quotidianosanita.it

Sanita': Di Silverio, su ipotesi filtro penale medici coinvolgere parti sociali - 'Se l'obiettivo della proposta in cantiere sul 'filtro penale' per i medici corrisponde alla deimputazione, siamo pronti a fare la nostra parte'. Segnala ilsole24ore.com