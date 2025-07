Premiopia che cos' è e come evitare che nei bambini si trasformi in miopia

La premiaopia, o "pre-miopea", è una condizione che indica un rischio elevato di sviluppare successivamente la miopia, specie nei bambini. Questa problematica è spesso aggravata dall’uso smodato di dispositivi digitali e dalla mancanza di attività all’aria aperta. Per prevenire questa trasformazione, è fondamentale adottare abitudini sane: limitare il tempo davanti agli schermi e favorire il gioco all’aperto, proteggendo così la salute visiva dei più giovani.

