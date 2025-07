posti letto a loano il centro dialisi trasloca per vacanze

A Loano, il centro dialisi si prepara a diventare un punto di riferimento ancora più accogliente, con 13 posti letto a Villa Azzurra dedicati ai pazienti dell’hinterland che desiderano trascorrere le vacanze al mare senza rinunciare alle cure. Dopo la ristrutturazione del complesso storico del primo Novecento, che ha raddoppiato le disponibilità, si rafforza l’impegno di garantire una sanità umana e vicina alle esigenze di tutti. Un esempio di collaborazione tra istituzioni e terzo settore per un’assistenza realmente completa e umana.

Centro dialisi a Loano per i pazienti dell’hinterland, 13 posti letto a Villa Azzurra per la vacanza al mare senza rinunciare alle cure. Il taglio del nastro dopo la ristrutturazione del complesso primo Novecento che ospita il servizio sanitario e che ha raddoppiato i letti a disposizione: "Sanità dal volto umano grazie alla collaborazione fra istituzioni e terzo settore - dice Dario Veneroni, sindaco di Vimodrone e consigliere al Bilancio di Città Metropolitana -. Un sogno della Fondazione Frigato diventato realtà". È nato tutto nel 2012 "grazie alla collaborazione pubblico-no profit - racconta il primo cittadino - l’ente di area vasta aveva infatti messo a disposizione la dimora di sua proprietà con 25mila metri di parco, a un chilometro dal mare per il progetto della Fondazione concretizzato grazie alla collaborazione tra enti locali, regionali ed associazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it