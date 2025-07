Spettacolo magico per le famiglie

Un'esperienza incantata che trasforma ogni famiglia in protagonista di un viaggio tra magia, fiabe e meraviglia. La Valigia delle Illusioni, lo spettacolo firmato Serenomagic, promette un sabato sera all'insegna del divertimento e dell’emozione, con personaggi fantastici, trucchi sorprendenti e storie affascinanti. Un evento imperdibile per grandi e piccini, dove l’immaginazione diventa realtà . Protagonista della serata, ricca di magia...

Una girandola di personaggi del mondo delle fiabe e dell’immaginario dei bambini, evocati in scena grazie a giochi di prestigio, abili travestimenti, sculture di palloncini e i racconti di cantastorie. È lo spettacolo per famiglie “ La Valigia delle Illusioni “, che verrà proposto sabato alle 21 in largo Repubblica a Vedano da Serenomagic, alias il mago, illusionista e attore di teatro e cabaret Marco Sereno. Protagonista della serata, ricca di risate e divertimento, sarà il pubblico, che verrà coinvolto come valletto improvvisato. Ingresso libero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spettacolo magico per le famiglie

In questa notizia si parla di: spettacolo - famiglie - magico - ingresso

ERO UN BULLO Scritto da Andrea Franzoso, un successo da oltre ottanta repliche: lo spettacolo che ha emozionato studenti, insegnanti e famiglie in tutta Italia - "Ero un bullo", scritto da Andrea Franzoso e tratto dall’omonimo libro edito da De Agostini, ha conquistato il pubblico italiano con oltre ottanta repliche.

Torna la magia del teatro per i più piccoli! Dall'8 luglio, per tutti i martedì di luglio e agosto, vi aspettiamo alla 24ª edizione della Rassegna di teatro e spettacolo per l'infanzia “IL FLAUTO MAGICO” Parco del Flauto Magico – Corso Elia Rainusso, 12 I Vai su Facebook

The Magic Castle Gradara: torna l’evento per famiglie nel magico Borgo, 12esima edizione; Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 25 aprile: tutti gli eventi; È magia!: tra illusioni e apparizioni arriva a Cagliari lo spettacolo interattivo per tutta la famiglia.

Ciampino, lo Spettacolo di Magia incanta il Parco Aldo Moro - Per una sera, la cavea del Parco Aldo Moro si è trasformata in un teatro sotto le stelle, accogliendo famiglie e cittadini in un clima di serenità e partecipazione ... Si legge su castellinotizie.it

Eventi per famiglie a luglio: festival, natura e magia in tutta Italia - Dal Piemonte alla Puglia, borghi, boschi e piazze diventano palcoscenici per spettacoli, laboratori, parate e ... Secondo siviaggia.it