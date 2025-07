Osttirol | la montagna essenziale e più vera Cosa vedere nella regione più autentica del Tirolo austriaco

Se desideri immergerti in un angolo autentico delle Alpi, Osttirol ti aspetta con la sua natura incontaminata, villaggi ricchi di tradizioni e percorsi che nutrono anima e corpo. Tra boschi silenziosi, malghe accessibili solo a piedi e sentieri spirituali, questa regione ti invita a scoprire la montagna «vera» e a riscoprire il suo spirito più autentico. Un’esperienza unica per gli amanti della natura e delle tradizioni alpine.

Sogni la montagna pura e senza folla? Esiste, in Osttirol.

Acqua pura, sentieri, percorsi ciclistici e vette mai affollate: benvenuti in Osttirol, la montagna che resiste - Poco conosciuto e lontano dalle rotte più battute, l’Osttirol è uno dei pochi luoghi in cui la montagna si offre ancora nella sua forma più pura. Come scrive vanityfair.it

Nelle valli dell’Osttirol in cerca di montagna essenziale e natura selvaggia - Chi la conosce bene, a cominciare dai suoi abitanti, la definisce una terra speciale. Segnala ilsole24ore.com