Terracina si indaga per omicidio colposo per il crollo all’Essenza e la morte di Mara Severin

Una tragedia sconvolge Terracina: il crollo del solaio all’interno del rinomato ristorante Essenza ha causato la morte di Mara Severin, giovane e stimata sommelier. Testimoni raccontano di un boato improvviso prima del crollo, avvenuto poco dopo le 22 in via Tripoli. La procura apre un’indagine per omicidio colposo, mentre le autorità cercano di fare luce sulle cause di questa drammatica fatalità. Tutto è ancora da chiarire.

Secondo i testimoni, ascoltati dalla polizia, un boato improvviso avrebbe preceduto di pochi istanti il crollo del solaio. Tutto è accaduto poco dopo le 22, dentro al ristorante stellato Essenza, in via Tripoli a Terracina, in provincia di Roma. Il le macerie hanno travolto, Mara Severin, 31 anni, sommelier del locale e figura storica dello staff guidato dallo chef Simone Nardoni, che è morta dopo il trasporto in ospedale. Altre persone, estratte dall’ammasso di calcinacci, sono rimaste ferite. Le indagini della Procura di Latina, coordinate dal pm Giuseppe Milano, si stanno concentrando sulle cause che hanno provocato il cedimento strutturale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terracina, si indaga per omicidio colposo per il crollo all’Essenza e la morte di Mara Severin

In questa notizia si parla di: terracina - crollo - essenza - mara

Mara Severin morta nel crollo al ristorante Essenza a Terracina, chi era la sommelier del locale stellato - Mara Severin, giovane sommelier di 31 anni, ha perso la vita nel tragico crollo del tetto del ristorante Essenza a Terracina.

Sarebbe stato causato da un cedimento strutturale e non dal maltempo, il crollo del solaio avvenuto lunedì sera, nel ristorante stellato 'Essenza’ di Terracina. La tragedia ha causato la morte della sommelier Mara Severin di 31 anni e il ferimento di altre cinque Vai su Facebook

Tragedia al ristorante stellato Essenza: Mara Severin, sommelier 31enne, muore nel crollo del soffitto. Indagini in corso. Era il cuore della cantina con 900 etichette. #MaraSeverin #crollo #Terracina #ristorante Vai su X

Tragedia a Terracina: crolla il tetto di un ristorante stellato, muore la sommelier, 10 i feriti; Terracina, crolla il soffitto del ristorante stellato «Essenza»: muore la sommelier Mara Severin; Terracina, i testimoni: “Mara ha sentito scricchiolii e ha salvato i clienti, poi è stata travolta”.

Mara Severin morta nel crollo al ristorante Essenza a Terracina, chi era la sommelier del locale stellato - Mara Severin è la donna di 31 anni morta nel crollo del tetto al ristorante stellato Essenza di Terracina. Da msn.com

Terracina, chi era Mara Severin: la sommelier rimasta uccisa nel crollo de "L'Essenza" - Descritta come preparata e riservata, Mara Severin era parte integrante del ristorante in cui lavorava. Lo riporta msn.com