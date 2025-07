Le capriole logiche di Lollobrigida sulla bioregolazione”.

Evidentemente, le parole di Lollobrigida sollevano più domande che risposte, tra logica e contraddizioni. La sua affermazione, infatti, sfida il senso comune sul ruolo dell'uomo e degli animali nella bioregolazione, sollevando dubbi sulla coerenza delle sue teorie. Ma cosa c’è dietro queste dichiarazioni? Scopriamolo, analizzando le capriole logiche di questa posizione e il suo impatto sulla nostra comprensione della natura e della responsabilità umana.

L’ineffabile ministro Lollobrigida ha recentemente dichiarato: “L’uomo si riprende il diritto di essere bioregolatore. Come ho già detto in passato, l’essere umano è l’unico essere senziente, perché è l’unico che riesce a tradurre dati scientifici in azioni concrete. Gli animali anche sono senzienti, nel senso che anche loro soffrono, ma non conosco nessun animale che sulla base di dati scientifici possa regolare l’ ecosistema.” Evidentemente scottato dalle critiche piovutegli addosso per la sua boutade sugli animali che non sarebbero esseri senzienti, il ministro rilancia superandosi, equiparando la percezione senziente alla capacità di procedere usando la scienza: una capriola logica circense da lasciar senza fiato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it