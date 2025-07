Il governo ci riprova con il payback ma alle pmi di dispositivi medici il compromesso non piace

Il governo tenta nuovamente di imporre il payback, ma le PMI di dispositivi medici mostrano resistenza e insoddisfazione. Dopo l’approvazione del “decreto Economia” lo scorso 20 giugno, si alza il dibattito su un tema cruciale per il settore. La questione si presenta complessa e ancora tutta da definire, lasciando imprese e stakeholder in attesa di una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti. Per conoscere i dettagli, continua a leggere.

Lo scorso 20 giugno, con l’approvazione del cosiddetto “decreto Economia”, il Consiglio dei ministri ha tentato un nuovo intervento risolutivo sulla lunga e controversa vicenda del payback. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il governo ci riprova con il payback, ma alle pmi di dispositivi medici il compromesso non piace

