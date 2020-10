Coronavirus | il chiarimento | ecco dove e quando saranno obbligatorie le mascherine

Leggi su howtodofor

(Di martedì 6 ottobre 2020) Con il nuovo Dpcm che sarà approvato nelle prossime ore e che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 7 ottobre, l'uso delletornerà obbligatorio in tutta Italia per contenere la diffusione del, dopo che la curva dei contagi ha cominciato a crescere di nuovo dall'inizio del mese di settembre. Il provvedimento, già adottato da una serie di regioni, come Campania, Lazio, Sicilia e Basilicata, dovrebbe essere osservato almeno fino alla fine del mese su tutto il territorio nazionale e chi non lo farà rischierà multe salate, fino a tremila euro. Ma cidelle eccezioni, dei luoghi in cui, pur essendo all'aperto, si potrà non indossare il dispositivo di protezione individuale. Li ha elencati questa mattina il Sottosegretario alla Salute, Sandra ...