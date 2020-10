Poste in denaro su effetto Nexi-SIA (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Grande giornata per Poste Italiane, che mostra un’ottima performance in Borsa (+4,21%). Ad alimentare gli acquisti sul tuitolo un report di Equita Sim, che focalizza l’attenzione sugli effetti del deal Nexi-SIA. Gli analisti calcolano il capital gain di Poste, in qualità di azionista di Nexi con una quota del 17%, in 378 milioni di euro, pari al 4% della capitalizzazione di mercato, superiore a quanto guadagnato sinora con i BTP. Fra l’altro, la plusvalenza offre una maggiore visibilità sul dividendo 2020 ((48,6 cent pari ad uno yield del 6,1%. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della più grande infrastruttura di servizi in Italia più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Grande giornata perItaliane, che mostra un’ottima performance in Borsa (+4,21%). Ad alimentare gli acquisti sul tuitolo un report di Equita Sim, che focalizza l’attenzione sugli effetti del deal-SIA. Gli analisti calcolano il capital gain di, in qualità di azionista dicon una quota del 17%, in 378 milioni di euro, pari al 4% della capitalizzazione di mercato, superiore a quanto guadagnato sinora con i BTP. Fra l’altro, la plusvalenza offre una maggiore visibilità sul dividendo 2020 ((48,6 cent pari ad uno yield del 6,1%. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della più grande infrastruttura di servizi in Italia più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. ...

Le forme d’impiego del risparmio, offerte da Poste Italiane, sono scelte da milioni di italiani. Essi le prediligono, sia per la facilità di comprensione ...

