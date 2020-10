Pioli | Juve-Napoli? Sono preoccupato Al Milan serve un difensore centrale

(Di domenica 4 ottobre 2020)O - Il tecnico del, Stefano, resta con i piedi per terra dopo il successo sullo Spezia che vale il primo posto a punteggio pieno per i suoi ragazzi: " Mi piace questa squadra - dice ...

Sulla situazione legata a Juventus-Napoli, partita in cui i partenopei ... Noi vogliamo tornare a giocare davanti ai nostri tifosi", ha concluso Pioli. (ITALPRESS). tre/glb/red 04-Ott-20 20:58 ...L'allenatore rossonero è primo in classifica, ma mantiene i piedi per terra: "Mi piace il nostro gruppo, stiamo bene insieme. Dobbiamo però recuperare tanti infortunati" ...