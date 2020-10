«Norme chiare: sanzioni per chi non si presenta» (Di domenica 4 ottobre 2020) “Le Norme sportive sono chiare: chi non si presenta, va incontro a sanzioni disciplinari. Il giudice sportivo si esprimerà domani”: così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sul Napoli che non si è presentato all’Allianz Stadium per la sfida di questa sera. “Non ho paura per carattere, dico che è un buon protocollo – ha … L'articolo «Norme chiare: sanzioni per chi non si presenta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) “Lesportive sono: chi non si, va incontro adisciplinari. Il giudice sportivo si esprimerà domani”: così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sul Napoli che non si èto all’Allianz Stadium per la sfida di questa sera. “Non ho paura per carattere, dico che è un buon protocollo – ha … L'articolo «per chi non si» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Norme chiare Agnelli: «Norme chiare: sanzioni per chi non si presenta» Calcio e Finanza Andrea Agnelli: "Abbiamo protocolli chiari. De Laurentiis? Mi ha cercato per rinviare la partita"

Abbiamo dei protocolli molto chiari per queste situazioni ... E' una richiesta che può essere legittima, ma ci sono delle norme, come in ogni industria, e ci atteniamo a quelle. Ci sono dei ...

LIVE - Agnelli a Sky: "Protocollo superato? No, nuove casistiche ci aiutano a migliorarlo ma serve lealtà sportiva!"

La Juventus è allo stadio, pronta a giocare con tanto di formazione ufficiale nonostante la ASL non abbia fatto partire ieri il Napoli per Torino. Alle 21 è intervenuto a Sky Sport il presidente Andre ...

Abbiamo dei protocolli molto chiari per queste situazioni ... E' una richiesta che può essere legittima, ma ci sono delle norme, come in ogni industria, e ci atteniamo a quelle. Ci sono dei ...