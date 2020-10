Lazio Inter LIVE 1-1: rosso anche per Sensi (Di domenica 4 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Lazio e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Inter si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Inter 1-1 MOVIOLA 90’+2 Giallo Barella – Fallo del giocatore per evitare la ripartenza di Correa 90′ Recupero – Si gioca per altri 4 minuti 87′ Altra espulsione – Fuori Sensi che, dopo un malinteso con Patric, gli mette le mani in faccia: giallo anche per il terzino 80′ Cambi Inzaghi – Akpa Akrpo per Luis Alberto, Escalante per Leiva 79′ Ammonizione Lazio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 90’+2 Giallo Barella – Fallo del giocatore per evitare la ripartenza di Correa 90′ Recupero – Si gioca per altri 4 minuti 87′ Altra espulsione – Fuoriche, dopo un malinteso con Patric, gli mette le mani in faccia: gialloper il terzino 80′ Cambi Inzaghi – Akpa Akrpo per Luis Alberto, Escalante per Leiva 79′ Ammonizione...

Inter : ?? | THROWBACK 5? reti nerazzurre in casa della Lazio ?? SPOILER ALERT: contiene QUEL gol di Matias @vecino...… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - Gazzetta_it : #Inter, #Conte può sorridere: #Vidal recuperato per la #Lazio. E Zhang carica la squadra #SerieA - stockazz : Lazio-Inter starring Arturo Vidal and Patricio Gabarron regia di Marco Guida - xxmunich : Jogo movimentado Lazio 1 - 1 Inter - Sensi red card #LazioInter #SerieA -