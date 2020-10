FORMAZIONI Atalanta Cagliari | le scelte degli allenatori

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.(4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. Leggi su Calcionews24.com

SPress24 : Le Formazioni Ufficiali di Atalanta-Cagliari, Muriel titolare con Zapata - infobetting : Atalanta-Cagliari (4 ottobre ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, - SkySport : Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #AtalantaCagliari, le formazioni ufficiali: gioca Muriel! Pasalic titolare ? - SOSFanta : ?? #AtalantaCagliari, le formazioni ufficiali: gioca Muriel! Pasalic titolare ? -

Ultime Notizie dalla rete : FORMAZIONI Atalanta

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21: formazioni Atalanta Cagliari Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Cagliari, match valido per ...Le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari, match valido per la terza giornata di Serie A 2020/2021. Match scosso da una positività in casa orobica, ma si gioca senza alcun problema all’Atleti Azzur ...