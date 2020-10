Atalanta-Cagliari 5-2, Gomez: “Vorrei vincere un trofeo, sarebbe straordinario” (Di domenica 4 ottobre 2020) “vincere un trofeo con l’Atalanta mi piacerebbe tanto, sarebbe qualcosa di straordinario. Ma è molto difficile perché sappiamo che la Serie A è un campionato molto competitivo”. Lo ha dichiarato l’attaccante dell’Atalanta Alejandro Gomez dopo la vittoria per 5-2 ai danni del Cagliari. “Ci sono cose da migliorare, soprattutto quel che è successo in fase difensiva – ha aggiunto l’argentino, quest’oggi a segno, ai microfoni di Dazn -. Dobbiamo migliorare per evitare i cali di concentrazione ma la squadra crea tanto, fa tanti gol e va bene così”. E sul sorteggio di Champions League che vedrà la Dea affrontare il Liverpool e l’Ajax: “Ormai da anni in qualsiasi ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “uncon l’mi piacerebbe tanto,qualcosa di straordinario. Ma è molto difficile perché sappiamo che la Serie A è un campionato molto competitivo”. Lo ha dichiarato l’attaccante dell’Alejandrodopo la vittoria per 5-2 ai danni del. “Ci sono cose da migliorare, soprattutto quel che è successo in fase difensiva – ha aggiunto l’argentino, quest’oggi a segno, ai microfoni di Dazn -. Dobbiamo migliorare per evitare i cali di concentrazione ma la squadra crea tanto, fa tanti gol e va bene così”. E sul sorteggio di Champions League che vedrà la Dea affrontare il Liverpool e l’Ajax: “Ormai da anni in qualsiasi ...

