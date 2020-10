Marsiglia, Alvaro Gonzalez e lo scontro con Neymar: “Ricevuto 2 milioni di messaggi di minacce. Volevano uccidermi, ho avuto paura” (Di sabato 3 ottobre 2020) Nonostante siano stati entrambi assolti e ritenuti non colpevoli di nessuna violazione del regolamento, c'è ancora grande fermento per il caso scoppiato a seguito della gara di alcune settimane fa tra Psg e Marsiglia e il duro confronto tra Neymar e il difensore dell'OM Alvaro Gonzalez. A parlare a sportbuzz.uol è proprio il calciatore che era stato accusato di insulti razzisti nei confronti del brasiliano.La verità (e la paura) di Alvaro Gonzalez"Ho ricevuto oltre due milioni di messaggi su WhatsApp. Non ho mai visto niente di simile. C'erano tutti i tipi di minacce, molte in altre lingue", ha ammesso Alvaro Gonzalez. "C'erano foto delle nostre macchine. Mi hanno scritto che ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Nonostante siano stati entrambi assolti e ritenuti non colpevoli di nessuna violazione del regolamento, c'è ancora grande fermento per il caso scoppiato a seguito della gara di alcune settimane fa tra Psg ee il duro confronto trae il difensore dell'OM. A parlare a sportbuzz.uol è proprio il calciatore che era stato accusato di insulti razzisti nei confronti del brasiliano.La verità (e la paura) di"Ho ricevuto oltre duedisu WhatsApp. Non ho mai visto niente di simile. C'erano tutti i tipi di, molte in altre lingue", ha ammesso. "C'erano foto delle nostre macchine. Mi hanno scritto che ...

