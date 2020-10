Grande Fratello, riassunto puntata 2 ottobre: outing, maschere e squalifiche (Di sabato 3 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, riassunto puntata 2 ottobre: outing, maschere e squalifiche. Durante la puntata andata in onda ieri sera, ne sono successe davvero di tutti i colori puntata esplosiva quella andata in onda ieri sera. Il Grande Fratello Vip continua a conquistare sempre di più i telespettatori, che quest’anno sono incollati alla televisione a seguire … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 3 ottobre 2020)Vip,. Durante laandata in onda ieri sera, ne sono successe davvero di tutti i coloriesplosiva quella andata in onda ieri sera. IlVip continua a conquistare sempre di più i telespettatori, che quest’anno sono incollati alla televisione a seguire … L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Dopo queste due settimane, Grande Fratello ha preso una decisione: Maria Teresa e Guenda sono pronte per continuare… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LuciachiaraP : RT @4aterg: Tommaso è quello più aperto di mente ma il grande fratello non è ancora pronto per affrontare questo argomento #GFVIP - Diana___Vega : Mira que me meo con la movida con los italianos en el Grande Fratello porque estamos todos votando a Adua jsjjsjsjjsjsss -