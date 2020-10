GFVip, rabbia Elisabetta Gregoraci contro Briatore dopo la clip: «Io sono stata zitta, ma ora vomito tutto» (Di sabato 3 ottobre 2020) GFVip, rabbia Elisabetta Gregoraci contro Briatore dopo la clip: «Io sono stata zitta, ma ora vomito tutto». Flavio Briatore in settimana ha rilasciato una lunga intervista al Fatto quotidiano in cui ha attaccato la sua ex moglie. La Gregoraci ha ribattuto in diretta punto per punto. Elisabetta Gregoraci durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip, ha la possibilità di leggere alcuni pezzi dell’intervista che l’ex marito Flavio Briatore ha concesso a Il Fatto Quotidiano. La Gregoraci non si è fatta intimidire e al termine ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 3 ottobre 2020)la: «Io, ma ora». Flavioin settimana ha rilasciato una lunga intervista al Fatto quotidiano in cui ha attaccato la sua ex moglie. Laha ribattuto in diretta punto per punto.durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip, ha la possibilità di leggere alcuni pezzi dell’intervista che l’ex marito Flavioha concesso a Il Fatto Quotidiano. Lanon si è fatta intimidire e al termine ...

gm16cec43 : Senza Zettella (o come diavolo si chiama) che un giorno sì e l’altro pure sparla di Max ad Adua quest’ultima si pot… - reilachii : ecco, mi addormento perché vaffanculo ho sonno, e perdo il momento topico della puntata. io, nera di rabbia, adess… - infoitcultura : La rabbia degli inquilini dopo i commenti di Fulvio - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - giorgie2 : Capisco che è in astinenza ma Dayane è piena di rabbia in corpo prenditi delle goccine di Valium figlia mia, sembri posseduta #gfvip - tbslonelyx : ma quelli che pensano che tutta la rabbia di tommi sia per le nominations ci sono o ci fanno? ok in più ci saranno… -