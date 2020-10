Brindisi, abbonamento bus scaduto: 14enne costretta a tornare a piedi per 4 km (Di sabato 3 ottobre 2020) Brindisi - Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata fatta scendere dal bus sulla strada provinciale tra Cellino San Marco e Brindisi, nel tragitto per andare a scuola in città, perché aveva l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 ottobre 2020)- Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata fatta scendere dal bus sulla strada provinciale tra Cellino San Marco e, nel tragitto per andare a scuola in città, perché aveva l'...

sebrindisi : Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata lasciata per strada, nel bel mezzo del tragitto per andare a scuola, perché… - Genjuro75 : Fa scendere dal bus studentessa 14enne sulla provinciale di Brindisi: aveva abbonamento scaduto - LaGazzettaWeb : Brindisi, abbonamento bus scaduto: 14enne costretta a tornare a piedi per 4 km - rep_bari : Fa scendere dal bus studentessa 14enne sulla provinciale di Brindisi: aveva abbonamento scaduto [di LUCIA PORTOLANO… - mad_musika : RT @rep_bari: Fa scendere dal bus studentessa 14enne sulla provinciale di Brindisi: aveva abbonamento scaduto [di LUCIA PORTOLANO] [aggiorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi abbonamento Brindisi, abbonamento bus scaduto: 14enne costretta a tornare a piedi per 4 km La Gazzetta del Mezzogiorno Brindisi, abbonamento bus scaduto: 14enne costretta a tornare a piedi per 4 km

BRINDISI - Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata fatta scendere dal bus sulla strada provinciale tra Cellino San Marco e Brindisi, nel tragitto per andare a scuola in città, perché aveva l’abbonament ...

Cellino San Marco, ha l’abbonamento scaduto: autista ferma il bus e lascia 14enne sulla provinciale

Ferrovie Sud Est ha avviato un'indagine interna per appurare quanto è accaduto. Invece di lasciarla sulla provinciale, l'autista le avrebbe potuto fare una sanzione per l'abbonamento scaduto.

BRINDISI - Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata fatta scendere dal bus sulla strada provinciale tra Cellino San Marco e Brindisi, nel tragitto per andare a scuola in città, perché aveva l’abbonament ...Ferrovie Sud Est ha avviato un'indagine interna per appurare quanto è accaduto. Invece di lasciarla sulla provinciale, l'autista le avrebbe potuto fare una sanzione per l'abbonamento scaduto.