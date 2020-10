AMD Radeon RX 5700 EOL: pronti all’addio? (Di sabato 3 ottobre 2020) La scheda grafica AMD Radeon RX 5700 sarebbe ormai fuori produzione secondo alcune indiscrezioni, quindi quelle attualmente in commercio sarebbero le ultime disponibili una vita piuttosto breve La AMD Radeon RX 5700 è una scheda grafica di fascia media che vanta 2306 stream processor con clock a circa 1,5 GHz e ben 8 GB di RAM GDDR6. Si tratta di una soluzione molto apprezzata dai videogiocatori che desiderano giocare in FHD ad fps sostenuti, sopra i fatidici 60 fps, in gran parte dei giochi moderni, mantenendo tuttavia una spesa contenuta. Nonostante il successo sembra che la scheda sia destinata a sparire presto dal mercato. AMD Radeon RX 5700: fine della produzione Secondo le indiscrezioni diffuse da Videocardz, AMD Radeon RX 5700 sarebbe ... Leggi su tuttotek (Di sabato 3 ottobre 2020) La scheda grafica AMDRXsarebbe ormai fuori produzione secondo alcune indiscrezioni, quindi quelle attualmente in commercio sarebbero le ultime disponibili una vita piuttosto breve La AMDRXè una scheda grafica di fascia media che vanta 2306 stream processor con clock a circa 1,5 GHz e ben 8 GB di RAM GDDR6. Si tratta di una soluzione molto apprezzata dai videogiocatori che desiderano giocare in FHD ad fps sostenuti, sopra i fatidici 60 fps, in gran parte dei giochi moderni, mantenendo tuttavia una spesa contenuta. Nonostante il successo sembra che la scheda sia destinata a sparire presto dal mercato. AMDRX: fine della produzione Secondo le indiscrezioni diffuse da Videocardz, AMDRXsarebbe ...

Pronti a dire addio a AMD Radeon RX 5700? L'amata scheda video Navi sarebbe la vittima sacrificale per far posto alle nuove Radeon RX 6000.

