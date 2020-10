The Witcher di Netflix: la stagione 3 quasi confermata (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel 2019 Netflix ha rinnovato The Witcher per una seconda stagione prima della data di uscita della prima stagione. Tuttavia, nessuno aveva prove concrete che la terza stagione si sarebbe svolta. Fino ad ora.Redanianintelligence.com ha rivelato che la terza stagione di The Witcher è stata aggiunta al database della Writers Guild of America. È tutto tranne che ufficialmente confermato per ora e tutto ciò di cui abbiamo bisogno è l'annuncio ufficiale di Netflix.Nel luglio 2019, l'insider KC Walsh disse che The Witcher avrebbe ricevuto tre stagioni invece di una sola. Non c'erano molti dubbi sulla terza stagione con l'hype e il successo della prima, ma è positivo ottenere nuovi solidi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel 2019ha rinnovato Theper una secondaprima della data di uscita della prima. Tuttavia, nessuno aveva prove concrete che la terzasi sarebbe svolta. Fino ad ora.Redanianintelligence.com ha rivelato che la terzadi Theè stata aggiunta al database della Writers Guild of America. È tutto tranne che ufficialmente confermato per ora e tutto ciò di cui abbiamo bisogno è l'annuncio ufficiale di.Nel luglio 2019, l'insider KC Walsh disse che Theavrebbe ricevuto tre stagioni invece di una sola. Non c'erano molti dubbi sulla terzacon l'hype e il successo della prima, ma è positivo ottenere nuovi solidi ...

Pare sia ormai sicura la produzione della terza stagione di The Witcher, e si attende soltanto l'ufficialità di Netflix.

Netflix ha approvato la stagione 3 della serie The Witcher prima ancora della fine della produzione della stagione 2, che non ha ancora una data d'uscita.. Netflix ha approvato la stagione 3 della ...

