Problemi watchOS 7 al capolinea: arriva la soluzione ufficiale di Apple (Di venerdì 2 ottobre 2020) I Problemi watchOS 7 degli ultimi giorni hanno fatto chiacchierare a lungo la rete, e in particolare tutti i possessori di uno smartwatch firmato da casa Apple. Un po’ tutti i dispositivi del colosso di Cupertino, subito dopo gli aggiornamenti – compreso quello a iOS 14 e alla successiva versione iOS 14.0.1 – hanno infatti fatto registrare numerosi malfunzionameti, dal crollo della batteria – sia di iPhone che di Apple Watch – al corretto utilizzo delle app, passando per bug relativi al GPS e addirittura per fastidiosi blocchi improvvisi. Fortunatamente “mamma” Apple sembra essersi finalmente accorta in particolare dei Problemi watchOS 7, e ha deciso di rispondere ufficialmente con delle soluzioni che dovrebbero aiutare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) I7 degli ultimi giorni hanno fatto chiacchierare a lungo la rete, e in particolare tutti i possessori di uno smartwatch firmato da casa. Un po’ tutti i dispositivi del colosso di Cupertino, subito dopo gli aggiornamenti – compreso quello a iOS 14 e alla successiva versione iOS 14.0.1 – hanno infatti fatto registrare numerosi malfunzionameti, dal crollo della batteria – sia di iPhone che diWatch – al corretto utilizzo delle app, passando per bug relativi al GPS e addirittura per fastidiosi blocchi improvvisi. Fortunatamente “mamma”sembra essersi finalmente accorta in particolare dei7, e ha deciso di rispondere ufficialmente con delle soluzioni che dovrebbero aiutare ...

Stefanex92 : RT @ispazio: Apple consiglia di ripristinare Apple Watch e iPhone per risolvere i problemi del GPS e della batteria - infoitscienza : Problemi con iOS 14 e watchOS 7 su iPhone e Apple Watch? Apple ufficializza la soluzione - Filippo0198 : RT @ispazio: Apple consiglia di ripristinare Apple Watch e iPhone per risolvere i problemi del GPS e della batteria - ispazio : Apple consiglia di ripristinare Apple Watch e iPhone per risolvere i problemi del GPS e della batteria… - SkorpionBot : Apple consiglia di ripristinare Apple Watch e iPhone per risolvere i problemi del GPS e della batteria… -