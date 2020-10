Mes: Conte, 'concentriamoci su contenuti piano sanità più che su sistema finanziamento' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Sono mesi che mi chiedono del sistema di finanziamento dei progetti per la sanità. Concentriamo la discussione pubblica sui Contenuti piuttosto del piano e le sue priorità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Sono mesi che mi chiedono deldidei progetti per la;. Concentriamo la discussione pubblica suinuti piuttosto dele le sue priorità". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari.

Concentriamo la discussione pubblica sui contenuti piuttosto del piano e le sue priorità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari.

Boom dei contagi: il virus salva Conte

Macabro a dirsi, ma per Giuseppe Conte l'emergenza Covid-19 è ormai diventata una sorta di toccasana contro le continue divergenze che accompagnano la difficile convivenza tra M5s e Pd. Così, dopo una ...

Boom dei contagi: il virus salva Conte

Macabro a dirsi, ma per Giuseppe Conte l'emergenza Covid-19 è ormai diventata una sorta di toccasana contro le continue divergenze che accompagnano la difficile convivenza tra M5s e Pd. Così, dopo una ...