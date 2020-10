Fine settimana con pioggia | neve sulle Alpi | acqua alta a Venezia

Leggi su agi

(Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - Il primo weekend di ottobre gran parte d'Italia sarà interessata dal maltempo anche con il ritorno della. Due intense perturbazioni atlantiche, pilotate da un profondo ciclone collocato tra Inghilterra e Francia, raggiungeranno l'Italia tra sabato e domenica. I fronti perturbati saranno sospinti da intensi venti sciroccali che renderanno i mari agitati, e che favoriranno anche un rialzo termico notturno al Nord e sensibile diurno al Centro-Sud (35°C in Puglia). Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il maltempo che nella giornata di venerdì colpirà tutto il Nordovest (rischio alluvionale su Liguria, alto Piemonte e settorini e preni in generale), sabato si sposterà verso levante andando a interessare non solo il Nordest, ma anche ...