F1 | Brawn | Fossi Hamilton non mi piangerei addosso

ROMA-"Hamilton? Fossi in lui non mi piangerei addosso e cercherei un metodo di lavoro per evitare di essere penalizzato nuovamente in futuro". Così Ross Brawn ha risposto alle lamentele avanzate dal ...Intervistato da Sky Sports, Ross Brawn è tornato a parlare del caso Lewis Hamilton e delle lamentele avanzate dall'inglese al termine dell'ultimo Gran Premio di Russia, sottolineando come il sei volte ...